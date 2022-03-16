Em baixa no Corinthians, Róger Guedes mira repetir 'lei do ex' para dar resposta e se firmar como carrasco do Palmeiras

Dentre os vários aspectos que um dérbi entre Palmeiras e Corinthians podem proporcionar, Róger Guedes é uma das grande histórias do clássico da próxima quinta-feira (17), no Allianz Parque, pelo Paulistão. O camisa 9 não vive bom momento no Timão, e mira reverter a fase diante de sua antiga equipe, pela qual não coleciona boas lembranças.> GALERIA - Hoje, Raphael Veiga ou Renato Augusto? Redação do LANCE! opina

Após uma longa novela envolvendo a rescisão contratual com o Shandong Taishan, seu então clube na China, Róger Guedes assinou com o time do Parque São Jorge em agosto de 2021, aumentando o ódio dos palmeirenses, já que ele defendeu o alviverde paulista entre 2016 e 2017. O avançado encaixou rapidamente na equipe corintiana, sendo uma das principais armas ofensivas da equipe.

Uma de suas principais atuações na temporada passada foi justamente contra o Verdão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o então camisa 123 balançou as redes duas vezes e foi decisivo na vitória por 2 a 1.

De número e função nova em 2022, o desempenho de Róger Guedes teve um expressivo declínio. Atuando mais centralizado e com o peso de vestir a camisa 9, ele demorou seis jogos para desencantar no ano, marcando duas vezes contra o São Bernardo.

Desde a partida contra o Bernô, válida pela sétima rodada do Paulistão, Róger soma quatro partidas sem marcar. No segundo semestre de 2021, ele balançou as redes sete vezes em 19 oportunidades.

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Com a eminência do anúncio da contratação do atacante Júnior Moraes por parte do Corinthians, Róger Guedes deve ganhar um concorrente de peso na posição, e o jogo contra o Palmeiras pode ser crucial para sua titularidade.

A relação de Róger Guedes com o Verdão, que já não era das melhores, deteriorou-se ainda mais quando o atacante escolheu o alvinegro paulista. Antes de ser anunciado, ele apagou as fotos de seu Instagram que estavam relacionadas a seu passado no Palmeiras.

A passagem de Róger Guedes no alviverde paulista ficou marcada, também, por intrigas com alguns dos ex-companheiros de time, principalmente com Felipe Melo. O episódio de maior repercussão aconteceu após a vitória do Verdão por 3 a 2 sobre o Peñarol, no Allianz Parque, pela Libertadores.

Depois de optar por não ser relacionado para o confronto, Róger sofreu um trote no treino do dia seguinte, sendo amarrado e preso por outros atletas. À época, o episódio gerou irritação e tentativa de agressão por parte do então camisa 23.