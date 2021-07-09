Em áudio vazado, analista de scout do Flamengo critica Ceni: 'É uma pessoa ruim. Não tem outra definição'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A crise interna de Rogério Ceni no Flamengo ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. Um áudio de Roberto Drummond, analista do departamento de scout do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao treinador. A veracidade do áudio e a identidade do funcionário foram confirmadas pelo site "ge".No áudio, de cerca de três minutos, Drummond não poupa críticas a Rogério Ceni. O funcionário destaca a postura no dia a dia e as indicações de jogadores como fatores negativos do treinador. Segundo ele, o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza.

O analista também diz que Ceni não tem respaldo da diretoria rubro-negra e afirma não entender por que o treinador ainda não foi demitido.

+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroConfira a transcrição do áudio:

"Não consigo entender. Estou sendo bem sincero. Achei que ele ia cair ontem, achei que ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. Não sei por quê.

(...) A gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja a Libertadores, para tirar ele. Ou perder para a Chapecoense no fim de semana, o que é improvável, mas poderia ser.

Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição. É uma pessoa ruim. O cara é perdido, faz merda, critica departamentos. Ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele está lá há quase um ano já, ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise de desempenho, que são os caras de tática e tal, para ver quais são os processos, o que que faz.

Ele nunca se interessou em sentar no nosso departamento, virar e falar: "Gente, estou precisando de pessoas, de jogadores, de um cara assim, o que vocês tem? Me ajudem".