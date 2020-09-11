Em apresentação, Mano Menezes traça meta de Libertadores ao Bahia

Crédito: Divulgação/Bahia

A sexta-feira foi de novidade no Bahia. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Mano Menezes foi apresentado e concedeu a sua primeira entrevista coletiva.Confiante, o treinador deixou clara a sua meta que é colocar o Bahia na briga por uma vaga na Libertadores da América.

‘O Campeonato Brasileiro é um pouco diferente, mas Bahia vem caminhando para cada vez estar próximo dos primeiros. E penso que brigar por uma vaga de Libertadores, de estar entre os oito primeiros, que é a turma seleta praticamente só de campeões nacionais, é o que o Bahia deve perseguir com muita força, entrega e qualidade de trabalho’, afirmou o novo técnico.

Além do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes terá no calendário do Bahia a Copa Sul-Americana, torneio que o Esquadrão de Aço está na Segunda Fase.