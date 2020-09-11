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futebol

Em apresentação, Mano Menezes traça meta de Libertadores ao Bahia

Confiante, o treinador indica que vai buscar uma vaga na maior competição de clubes da América...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 19:12
Crédito: Divulgação/Bahia
A sexta-feira foi de novidade no Bahia. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Mano Menezes foi apresentado e concedeu a sua primeira entrevista coletiva.Confiante, o treinador deixou clara a sua meta que é colocar o Bahia na briga por uma vaga na Libertadores da América.
‘O Campeonato Brasileiro é um pouco diferente, mas Bahia vem caminhando para cada vez estar próximo dos primeiros. E penso que brigar por uma vaga de Libertadores, de estar entre os oito primeiros, que é a turma seleta praticamente só de campeões nacionais, é o que o Bahia deve perseguir com muita força, entrega e qualidade de trabalho’, afirmou o novo técnico.
Além do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes terá no calendário do Bahia a Copa Sul-Americana, torneio que o Esquadrão de Aço está na Segunda Fase.
O primeiro jogo de Mano Menezes no comando da equipe será domingo, diante do Atlético-GO, em Pituaçu.

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