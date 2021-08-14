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Em alta, Pintado conquista elenco da Chapecoense

Apesar do pouco tempo, o comandante já conquistou a confiança dos atletas nos vestiários...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 17:55
Crédito: Pintado tem apenas um jogo no comando da Chape (Marcio Cunha/Chape
Após ser derrotado pelo Grêmio em sua estreia, o técnico Pintado ganhou uma semana para trabalhar com o elenco e tentar uma reabilitação da Chape no Campeonato Brasileiro.
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Dentro do elenco, o comandante já conta com a simpatia dos atletas, que enxergam um bom início de trabalho na questão do ambiente.
‘Essa semana de trabalho dá um alívio para o treinador passar o conhecimento dele aos jogadores. O Pintado conseguiu fazer isso, diferente dos demais técnicos. O Pintado está ganhando o grupo, chegou para somar e podemos com ele ir mais longe na competição’, afirmou o volante Léo Gomes.
Vale lembrar, que a Chapecoense é o único time que ainda não venceu no Brasileirão. Em 15 partidas, o time somou quatro pontos e está na lanterna do torneio.

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