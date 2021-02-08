Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em alta, Nino chega aos 90 jogos pelo Fluminense como peça fundamental no sistema defensivo
futebol

Em alta, Nino chega aos 90 jogos pelo Fluminense como peça fundamental no sistema defensivo

Desde que o zagueiro retornou a equipe titular, defesa tricolor não foi mais vazada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 07:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 07:00

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
A boa fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro passa pelo sistema defensivo sólido da equipe. Com três vitórias seguidas no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2016, o Tricolor está muito próximo de retornar a Libertadores da América. Ao lado do crescimento coletivo da equipe, o zagueiro Nino vem se destacando individualmente e se tornou peça fundamental para a equipe de Marcão.
Confira e simule a tabela do BrasileirãoApós a vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira, por 1 a 0, na Fonte Nova, Nino atingiu a marca de 90 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Com apenas 23 anos, o zagueiro tem ótimos números na temporada e, com ele em campo, a defesa do Fluminense não foi vazada em outros seis jogos. De acordo com dados do “SofaScore”, o zagueiro sofreu um drible nos últimos 19 jogos. Na temporada passada, Nino recebeu 13 amarelos, mas na temporada 2020/2021 tomou apenas quatro. Ainda segundo os números do 'Sofa Score', no Brasileirão, Nino não cometeu erros defensivos, além de se destacar com 23 desarmes, 45 interceptações e 94 cortes. Desde que voltou a ser titular, a equipe não foi mais vazada. São três partidas sem tomar gols. Algo que era difícil de imaginar, levando em consideração que o time sofreu 11 gols em cinco jogos após a saída de Odair.
Embalado por sua consistência defensiva, o Fluminense volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã. Em caso de vitória, o Tricolor fica muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados