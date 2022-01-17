Em acerto verbal com o Inter, veja os números de David na passagem pelo Fortaleza

Depois de ter contratado Wesley Moraes por empréstimo, o Internacional está próximo de anunciar a chegada de outro atacante diante do acerto verbal com o Fortaleza para a contratação em definitivo de David. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 26 anos de idade, o jogador construiu um caráter de consolidação no clube que o valorizou bastante. Seja aos olhos do mercado da bola como também na avaliação interna do Fortaleza.

Tanto é que somente uma proposta em valores e oportunidade de carreura que pudesse fazer o atleta verdadeiramente desejar a transferência seriam capazes de convencer a diretoria do clube cearense em se desfazer de nome considerado fundamental no esquema do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Tendo chegado a Fortaleza em muito por conta do trabalho com Rogério Ceni nos tempos de Cruzeiro, David foi alvo de críticas do torcedor nas suas primeiras aparições, em muito, pelos problemas de finalização das jogadas. Porém, ainda na reta final do trabalho de Rogério bem como toda a trajetória com Vojvoda, ele recuperou seu melhor futebol e se mostrou uma ótima válvula de escape para rápidas transições ofensivas.

Com isso, o atacante que também já defendeu na carreira o Vitória (seu clube formador) conquistou por duas vezes o Campeonato Cearense (2020 e 2021) em meio a números da ordem de 112 jogos com 25 gols marcados e 12 assistências.