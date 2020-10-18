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Em 35º jogo em sequência no Santos, Pituca assume: 'Sou fominha mesmo'

Volante é o único titular em todos os jogos do Peixe. Apesar do desgaste e de estar pendurado, afirma se cuidar para continuar atuando...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 21:18

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 21:18

Pituca fez seu 35º jogo em sequência pelo Santos na noite deste sábado, na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar do desgaste, o volante confessa que "é fominha mesmo".
- A gente veio de uma derrota em casa, de 12 jogos sem perder. Conversamos bastante, sabíamos da importância desse jogo. Me cuido muito, falam que eu sou fominha, sou mesmo. Quero jogar - disse após o jogo. O volante também comentou a provável saída de Soteldo ao Al Hilal, da Árabia Saudita. Segundo o técnico Cuca, o último jogo do venezuelano ocorreu neste noite, porém, Pituca desconversou.

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