Em 2017, amistoso entre lendas de Barcelona e Real Madrid teve show de Ronaldinho e veteranos

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O time de lendas de Barcelona e Real Madrid jogarão, nesta terça-feira, em Tel Aviv, em Israel, ás 14h30 (horário de Brasília). Contudo, este não é o primeiro encontro entre dos veteranos. Em 2017, um jogo animado por cinco gols marcou a estreia de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona Legends, que reúne antigos jogadores que passaram pela equipe catalão. O brasileiro comandou os Culés na vitória sobre o Real Madrid por 3 a 2.

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Foi dele as três assistências para os gols do triunfo, marcados por Giuly (2) e Simão Sabrosa. Fernando Fernandez e Guerrero anotaram para os Merengues. O jogo foi realizado no Líbano e contou com grandes jogadores que passaram pelas duas equipes. Pelo lado catalão, nomes como Giuly, Ronaldinho, Davids e Edmílson. No rival, Sávio, Morientes e Anelka. Assista abaixo ao passe magistral do Bruxo! OS GOLSO Barcelona abriu o placar com Giuly. Ronaldinho recebeu no meio, olhou para um lado e tocou para o outro - com classe - achando o francês livre para mandar para o fundo da rede. O Real empatou logo em seguida. Após cobrança de escanteio, Fernando Fernandez pegou de primeira de fora da área e fez um golaço.