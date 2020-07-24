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futebol

Elogiado no Dérbi, Patrick de Paula foca em título paulista no Palmeiras

Volante de 20 anos de idade foi titular contra o Corinthians e, apesar da derrota por 1 a 0, recebeu intensos elogios de Vanderlei Luxemburgo; Verdão já se garantiu na próxima fase...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 18:08

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:08

Crédito: Apesar da derrota, Patrick de Paula deixou a Arena Corinthians recebendo intensos elogios (Agência Palmeiras
O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, mas, ainda assim, um dos titulares em Itaquera recebeu intensos elogios. Patrick de Paula "dominou o meio-campo no segundo tempo", nas palavras do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o volante de 20 anos de idade mira o título paulista no clube.
- Nosso objetivo era a vitória, jogar nesse clube sempre vem com grandes objetivos. Infelizmente, não conseguimos o resultado que queríamos, mas atingimos um dos objetivos, que era a classificação. Queremos muito dar esse título para nossa torcida e dar alegrias para eles neste ano, que tem sido tão pesado para todos. Sempre estarei aqui para ajudar e somar nesse clube maravilhoso - afirmou o meio-campista.De acordo com dados do Sofascore, Patrick de Paula teve 86,2% de aproveitamento nos passes - de 74, acertou 50. O volante ainda teve sucesso em oito das suas 13 tentativas de desarmes e conseguiu aplicar dois dribles nos três que tentou ao longo do clássico.
Luxemburgo planeja fazer duas ou três mudanças na escalação para enfrentar o Água Santa, no domingo, no Allianz Parque. Mas é praticamente certo que Patrick de Paula voltará a ser titular, diante dos elogios que recebeu e da vontade do técnico de dar ritmo de jogo ao time depois de mais de quatro meses sem partidas oficiais, por conta da pandemia do coronavírus.
O Palmeiras volta a treinar às 15h30 desta sexta-feira. O time está classificado para enfrentar o Santo André nas quartas de final do Paulista. Porém, o time está em segundo lugar e, para ser líder, no domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase, recebe o Água Santa, no Allianz Parque, precisando vencer e torcendo para o Santo André tropeçar contra o Ituano, no Canindé.

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