Elogiado no Dérbi, Patrick de Paula foca em título paulista no Palmeiras

Crédito: Apesar da derrota, Patrick de Paula deixou a Arena Corinthians recebendo intensos elogios (Agência Palmeiras

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, mas, ainda assim, um dos titulares em Itaquera recebeu intensos elogios. Patrick de Paula "dominou o meio-campo no segundo tempo", nas palavras do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o volante de 20 anos de idade mira o título paulista no clube.

- Nosso objetivo era a vitória, jogar nesse clube sempre vem com grandes objetivos. Infelizmente, não conseguimos o resultado que queríamos, mas atingimos um dos objetivos, que era a classificação. Queremos muito dar esse título para nossa torcida e dar alegrias para eles neste ano, que tem sido tão pesado para todos. Sempre estarei aqui para ajudar e somar nesse clube maravilhoso - afirmou o meio-campista.De acordo com dados do Sofascore, Patrick de Paula teve 86,2% de aproveitamento nos passes - de 74, acertou 50. O volante ainda teve sucesso em oito das suas 13 tentativas de desarmes e conseguiu aplicar dois dribles nos três que tentou ao longo do clássico.

Luxemburgo planeja fazer duas ou três mudanças na escalação para enfrentar o Água Santa, no domingo, no Allianz Parque. Mas é praticamente certo que Patrick de Paula voltará a ser titular, diante dos elogios que recebeu e da vontade do técnico de dar ritmo de jogo ao time depois de mais de quatro meses sem partidas oficiais, por conta da pandemia do coronavírus.