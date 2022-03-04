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futebol

Eliminação na Copa do Brasil aumenta instabilidade de Alexander Medina

Possibilidade de demissão cresce nos bastidores do clube, e reunião sobre permanência pode acontecer ainda nesta sexta-feira (4)...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 11:18

Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:18

Além do impacto financeiro para o Internacional com a precoce queda na Copa do Brasil (torneio que o clube contava em orçamento chegar, pelo menos, até as quartas de final), a derrota para o Globo-RN aumentou o caráter de instabilidade sobre o trabalho do técnico Alexander Medina.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramTamanha seria a preocupação com o início da trajetória do treinador que, segundo relatou o portal 'ge', uma reunião estaria marcada para esta sexta-feira (4) visando avaliar o que foi feito até então e tomar uma decisão pela continuidade ou término do trabalho.
Desde que assumiu o comando da equipe do Beira-Rio, Medina comandou a equipe em nove jogos e tem um aproveitamento abaixo da crítica: três vitórias, três empates e três derrotas com dez gols marcados e 11 sofridos. Números esses que, segundo o site estatístico 'Footstats', representam os piores em um início de temporada do clube desde a temporada 2007.
Em meio ao clima de absoluta incerteza, a equipe se prepara visando um desafio que, caso seja definida nessa sexta a permanência de Cacique Medina, pode sacramentar a avaliação do que vem sendo feito no início do ano: o Grenal 435, remarcado para a próxima quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio.

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