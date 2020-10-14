Elias comenta sobre oscilação do Bahia no Brasileirão

Indicado por Mano Menezes, o volante Elias é uma das novidades do Bahia neste Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo considerado um jogador de qualidade, o meio-campista não conseguiu ajudar o Tricolor a finalizar com essa oscilação dentro de campo.Na coletiva de imprensa desta quarta-feira, o meio-campista conversou sobre o tema e acredita que essa irregularidade é normal dentro torneio.

‘Acho que é normal pela chegada do Mano, vem dando mais consistência defensiva. Se for analisar, nos últimos jogos, a gente sofreu só gol de bola parada. Contra o Sport, foram dois, um de pênalti, agora contra o Fluminense um gol de pênalti. Normal. Requer tempo de trabalho para que possa conhecer totalmente o grupo, e a gente possa conseguir uma sequência de triunfos. A meu ver, o trabalho é bem feito, conheço, tenho total confiança nele. Sei que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível’, analisou.