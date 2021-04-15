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Elencos sub-20 e sub-23 do Corinthians passam por testes de Covid e preparam volta às atividades

Depois de um mês de paralisação, por causa do agravamento da pandemia de coronavírus, as equipes estudam retomada dos trabalhos e são submetidas a exames...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:36
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Nesta quinta-feira, o Departamento de Formação de Atletas iniciou a testagem para Covid-19 nos atletas das categorias sub-20 e sub-23. O exame foi realizado no Parque São Jorge, pensando na retomada das atividades presenciais no CT da Base. Ambos os elencos estão paralisados há um mês por conta do agravamento da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Seguindo com todos os protocolos e determinações do Governo do Estado de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol, o departamento médico do clube organizou junto com o laboratório RDO, o exame tipo RT-PCR nos jogadores e nas comissões técnicas.
- Hoje colhemos os testes do tipo RT-PCR e sorologia nos nossos atletas, o objetivo agora é esperarmos receber os laudos dos exames para definirmos o planejamento de trabalho desses meninos - afirmou Eures Facci, médico das categorias de base do Timão.
- Foi um pouco complicado fazer este teste do cotonete no nariz. Mas ele será importante para retomarmos o nosso trabalho pensando na disputa do Campeonato Brasileiro, em maio. Durante este tempo, eu estava treinando todos os dias em casa, respeitando os protocolos e as orientações que recebemos do clube, porém estou com muita saudade de vestir a chuteira e treinar com meus companheiros - comentou o lateral-esquerdo Reginaldo.
As equipes de Aspirantes e do sub-20 estão há cerca de um mês realizando atividades remotas (online) de forma individual com os preparadores físicos do clube. A pausa dos treinos presenciais foram necessárias por causa da determinação do Plano São Paulo, do governo estadual.

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