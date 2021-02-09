Elenco folga e Cuca terá semana livre no Santos. Marinho segue dúvida

O elenco santista teve folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça para um rara semana livre para treinamentos antes de um partida nesta temporada. Cuca terá quatro dias para trabalhar a equipe que enfrentará a maratona final de quatro jogos, visando a classificação para a próxima Copa Libertadores da América.
A última vez que a equipe tem tantos dias de treinamentos para se preparar para um jogo foi antes da primeira semifinal contra o Boca Juniors. O Santos jogou no dia 27 de dezembro, diante do Ceará, na Vila, e só entrou em campo na Bombonera no dia 6 de janeiro.O principal nome da equipe na temporada não teve folga nesta segunda. Marinho foi até o CT Rei Pelé continuar seu tratamento para se recuperar de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atacante corra contra o tempo para voltar já no próximo sábado.
Se Marinho ainda é dúvida, o técnico Cuca sabe que contará com dois retornos importantes para a equipe. Sandry e Madson voltam de suspensão e estão à disposição do treinador.
O próximo desafio do Santos será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Na sequência, a equipe enfrenta Corinthians (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora).