Elenco e comissão técnica do Inter passa por novos testes de COVID-19

A segunda-feira foi diferente no Internacional. Após o domingo de folga, elenco e comissão técnica passaram por exames de COVID-19. É a quarta vez que o grupo é testado desde a volta aos trabalhos presenciais.E MAIS:Declaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distanteSem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no PalmeirasAo L!, Jakson Follmann comenta expectativa da turnê 'Prosa e Viola'De acordo com a assessoria do Inter, na terça-feira, os comandados de Eduardo Coudet voltam ao campo e terão mais um dia de exercícios físicos e técnicos.