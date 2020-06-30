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futebol

Elenco e comissão técnica do Inter passa por novos testes de COVID-19

Nesta segunda-feira, a bola não rolou no CT Parque Gigante e os atletas passaram por exames para diagnosticar o coronavírus...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 22:47

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 22:47
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A segunda-feira foi diferente no Internacional. Após o domingo de folga, elenco e comissão técnica passaram por exames de COVID-19. É a quarta vez que o grupo é testado desde a volta aos trabalhos presenciais.E MAIS:Declaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distanteSem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no PalmeirasAo L!, Jakson Follmann comenta expectativa da turnê 'Prosa e Viola'De acordo com a assessoria do Inter, na terça-feira, os comandados de Eduardo Coudet voltam ao campo e terão mais um dia de exercícios físicos e técnicos.
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Diante do impasse da Federação Gaúcha de Futebol com o governo estadual, o Internacional ainda não tem data para voltar a jogar uma partida oficial. E MAIS:

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