Elenco do Vasco passa por avaliações no CT Moacyr Barbosa; Coordenador científico explica preparação

Depois da reapresentação, o elenco do Vasco passou pelo segundo dia de avaliações no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. Os atletas voltaram a ser submetidos a avaliações clínicas, físicas e fisiológicas. Na liderança do processo está o Departamento de Saúde e Performance (DESP), que é composto por diversas áreas, como medicina, fisioterapia, fisiologia, nutrição, psicologia e preparação física.A partir dessas avaliações, os profissionais terão um um relatório com diagnóstico sobre cada atleta será elaborado. O documento servirá para a elaboração dos protocolos individualizados visando a prevenção de lesões e melhora da performance dos atletas, servindo como base para os trabalhos que serão desenvolvidos pela comissão técnica ao longo do ano.

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- Os primeiros dias de pré-temporada servem para que a gente faça um diagnóstico inicial dos atletas. Buscamos entender como foi o período de férias dos jogadores remanescentes e começamos a conhecer os atletas novos. Essa bateria de avaliações é importante para descobrirmos as necessidades individuais e coletivas. A partir desse diagnóstico será traçado um protocolo individualizado. Esse protocolo tem como objetivo prevenir lesões e fazer com que os atletas obtenham a melhor performance durante a temporada – explicou o coordenador científico Marcos Cezar ao site do clube.

O diagnóstico inicial foi animador de acordo com a visão dos profissionais do clube, já que os atletas se mantiveram em atividade mesmo durante as férias. Com isso, a forma física dos jogadores foi considerada satisfatória para o início da pré-temporada.

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- Todo mundo se apresentou muito bem. O atleta hoje em dia já tem uma consciência muito grande. Ele tira uns dias para descansar, mas nas férias mesmo já começa a cuidar da sua forma física. Como disse antes, todos se apresentaram bem, com forma física dentro do que a gente entende como ideal para esse momento – finalizou.