Elenco do Sport doa 125 cilindros de oxigênio para Manaus

O elenco do Sport deu uma grande demonstração de solidariedade nesta segunda-feira. Em meio ao surto que o estado do Amazonas vive por conta da Covid-19, os jogadores doaram 125 cilindros de oxigênio.
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Através da rede social, o meia Thiago Neves, um dos líderes do elenco, anunciou a ação em conjunto com a patrocinadora do Leão.
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Casos em Manaus
O novo surto tem aumentado o estado de calamidade em Manaus. Diante da falta de estrutura, o Governo local tem enviado pacientes para outros estados.