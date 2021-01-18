Elenco do Sport doa 125 cilindros de oxigênio para Manaus

Crédito: Divulgação/Sport

O elenco do Sport deu uma grande demonstração de solidariedade nesta segunda-feira. Em meio ao surto que o estado do Amazonas vive por conta da Covid-19, os jogadores doaram 125 cilindros de oxigênio.

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Através da rede social, o meia Thiago Neves, um dos líderes do elenco, anunciou a ação em conjunto com a patrocinadora do Leão.

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