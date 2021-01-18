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Elenco do Sport doa 125 cilindros de oxigênio para Manaus

Através da rede social, o meia Thiago Neves fez o anuncio da ação solidária...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 16:44

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:44

Crédito: Divulgação/Sport
O elenco do Sport deu uma grande demonstração de solidariedade nesta segunda-feira. Em meio ao surto que o estado do Amazonas vive por conta da Covid-19, os jogadores doaram 125 cilindros de oxigênio.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Através da rede social, o meia Thiago Neves, um dos líderes do elenco, anunciou a ação em conjunto com a patrocinadora do Leão.
+ Atlético-MG é o novo líder e Botafogo assume a lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Casos em Manaus
O novo surto tem aumentado o estado de calamidade em Manaus. Diante da falta de estrutura, o Governo local tem enviado pacientes para outros estados.

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