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Elenco do Santos refaz testes de Covid antes de retorno à Atibaia

Jean Mota será a principal novidade na segunda semana de treinos do Santos em Atibaia...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 09:59
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O elenco do Santos refez testes de Covid-19 na manhã desta segunda-feira (29) antes de retorno à Atibaia para mais uma semana de treinos. Até mesmo os jogadores que não irão para o interior paulista passaram pelo teste. Os resultados devem sair ainda nesta segunda.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSerá a segunda semana de treinos sob o comando de Ariel Holan no interior. O Peixe não pode treinar n CT Rei Pelé até o dia 4 de abril por uma determinação da Prefeitura de Santos.
A equipe segue em preparação para enfrentar o San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores. A viagem para Buenos Aires está marcada para o dia 4 de abril, do próximo domingo. O jogo acontece no dia 6, às 21:30 horas, no Estádio Pedro Bidegain. O duelo de volta está marcado para o dia 13 de abril, na Vila Belmiro, mas a partida vive uma indefinição. O governador de São Paulo, João Dória Jr, prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril e não há garantia que possa ser estendida.O Santos ainda espera o retorno do atacante Soteldo para ter força máxima nos treinos. O jogador tem dificuldade para retornar ao Brasil pelas restrições nos voos devido ao avanço da pandemia do coronavírus. Já o meia Jean Mota vai ser uma das novidades no treino. Ele ficou afastado na semana passada porque sua esposa e seu filho testaram positivo para coronavírus, mas volta aos treinos nesta semana.

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