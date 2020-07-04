Elenco do Internacional trabalha no CT Parque Gigante

A sexta-feira foi de muito trabalho no Internacional. No CT Parque Gigante, o elenco Colorado realizou mais um treino tático e técnico sob o comando de Eduardo Coudet.
Publicado em 03 de Julho de 2020 às 21:33
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta