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futebol

Elenco do Internacional trabalha no CT Parque Gigante

Com Eduardo Coudet de olho, o grupo aprimorou passes e finalizações nesta sexta-feira...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 21:33
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A sexta-feira foi de muito trabalho no Internacional. No CT Parque Gigante, o elenco Colorado realizou mais um treino tático e técnico sob o comando de Eduardo Coudet.

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