Elenco do Inter mantém rotina de treino no feriado

Na sexta semana de trabalho, o elenco do Internacional não tem moleza. Nem mesmo o feriado foi capaz de parar Coudet e sua comissão técnica, que comandaram mais um treino no CT Parque Gigante.E MAIS:Romarinho encaminha rescisão na Arábia; volta ao Timão é improvávelEx-zagueiro da Inter de Milão compara Mourinho com Carlos BianchiMorelia deve contar com uma equipe na Segundona mexicanaA atividade começou às 9h30 (Horário de Brasília) e contou com os jogadores divididos em pequenos grupos. Inicialmente a parte física foi trabalhada e logo depois, de maneira individual, cada atleta trabalhou a parte técnica.