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futebol

Elenco do Inter mantém rotina de treino no feriado

Comandados por Eduardo Coudet, o grupo de jogadores participaram das atividades no CT Parque Gigante...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 18:48

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:48

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na sexta semana de trabalho, o elenco do Internacional não tem moleza. Nem mesmo o feriado foi capaz de parar Coudet e sua comissão técnica, que comandaram mais um treino no CT Parque Gigante.E MAIS:Romarinho encaminha rescisão na Arábia; volta ao Timão é improvávelEx-zagueiro da Inter de Milão compara Mourinho com Carlos BianchiMorelia deve contar com uma equipe na Segundona mexicanaA atividade começou às 9h30 (Horário de Brasília) e contou com os jogadores divididos em pequenos grupos. Inicialmente a parte física foi trabalhada e logo depois, de maneira individual, cada atleta trabalhou a parte técnica.
Nesta sexta-feira, Eduardo Coudet e elenco realizam mais uma atividade na parte da manhã. Depois do treino o grupo será liberado e a reapresentação acontece na próxima segunda-feira.
Calendário
Com a volta do Gauchão indefinida, o Internacional ainda não sabe ao certo a data de retorno para um jogo oficial. Além do estadual, o Colorado terá pela frente a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E MAIS:

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