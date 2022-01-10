Elenco do Flamengo se reapresenta no CT; um atleta testa positivo para Covid-19

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, nesta manhã, e, entre todos atletas e profissionais que estiveram no CT nesta segunda-feira, apenas um jogador testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelo clube, que não informou o nome do atleta em questão.- Nesta segunda-feira (10), apenas um atleta testou positivo para covid-19 em exames realizados na reapresentação do elenco. Foi dispensado e iniciou quarentena. Todas as pessoas que não são do clube e entraram no CT para realizar exames nos atletas foram devidamente testadas, com resultado negativo - publicou o Flamengo, em suas redes sociais, nesta segunda-feira.Como o LANCE! publicou, o primeiro passo da pré-temporada do Flamengo seria a bateria de testes para Covid-19. Todos atletas realizaram exames de PCR, antígeno e sorologia na chegada ao Ninho. Veja mais informações aqui!