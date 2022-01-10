Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Flamengo se reapresenta no CT; um atleta testa positivo para Covid-19

Clube informou que todos demais jogadores e profissionais que estiveram no Ninho do Urubu testaram negativo para Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 10:17

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 10:17

O elenco principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, nesta manhã, e, entre todos atletas e profissionais que estiveram no CT nesta segunda-feira, apenas um jogador testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelo clube, que não informou o nome do atleta em questão.- Nesta segunda-feira (10), apenas um atleta testou positivo para covid-19 em exames realizados na reapresentação do elenco. Foi dispensado e iniciou quarentena. Todas as pessoas que não são do clube e entraram no CT para realizar exames nos atletas foram devidamente testadas, com resultado negativo - publicou o Flamengo, em suas redes sociais, nesta segunda-feira.Como o LANCE! publicou, o primeiro passo da pré-temporada do Flamengo seria a bateria de testes para Covid-19. Todos atletas realizaram exames de PCR, antígeno e sorologia na chegada ao Ninho. Veja mais informações aqui!
Crédito: ElencodoFlamengosereapresentounoNinhodoUrubunestasegunda-feira(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados