Elenco do Coritiba encerra a semana com treino físico no CT da Graciosa

O fim de semana foi agitado pelos lados do Coritiba. Na manhã deste sábado, o elenco do Coxa marcou presença no CT da Graciosa e deu continuidade aos treinos de aprimoramento físico.E MAIS:Ramon promete brigar por espaço no time titular do BahiaHelio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'PSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaAssim como nos primeiros trabalhos, o grupo não realizou atividade com a bola. Cada atleta fez o seu treino individual e saiu do gramado rapidamente.