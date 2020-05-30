Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Coritiba encerra a semana com treino físico no CT da Graciosa

De volta aos treinos presenciais, o grupo de atletas continua com o aprimoramento físico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2020 às 20:38

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 20:38

Crédito: Divulgação/Coritiba
O fim de semana foi agitado pelos lados do Coritiba. Na manhã deste sábado, o elenco do Coxa marcou presença no CT da Graciosa e deu continuidade aos treinos de aprimoramento físico.E MAIS:Ramon promete brigar por espaço no time titular do BahiaHelio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'PSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaAssim como nos primeiros trabalhos, o grupo não realizou atividade com a bola. Cada atleta fez o seu treino individual e saiu do gramado rapidamente.
Neste domingo, o grupo de Eduardo Barroca ganha descanso. A reapresentação acontece na segunda-feira, na parte da manhã.
Calendário
Com a melhor campanha do estadual, o Coritiba está nas quartas de final do paranaense e terá ao longo do ano a disputa do Campeonato Brasileiro. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados