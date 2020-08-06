Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elenco do Corinthians passa por teste semanal de Covid-19 antes da decisão

Na manhã desta quinta-feira, os jogadores do Timão, membros da comissão técnica e funcionários foram submetidos ao exame na concentração no CT Joaquim Grava...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:27

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:27

Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Após o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2020, que terminou empatado em 0 a 0 com o Palmeiras, o Corinthians realizou testes de Covid-19 em seus jogadores na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, onde elenco, comissão técnica e funcionários estão concentrados desde a retomada da competição estadual, há cerca de três semanas.Os exames tem sido semanais no confinamento corintiano, e cumpre o que já havia sido programado dentro do protocolo estabelecido pelo clube e acordado com a Federação Paulista de Futebol. A bateria de testes causou polêmica no início desta semana, quando o presidente Andrés Sanchez se negou a fazer a testagem em sua delegação antes da primeira partida da final estadual.
Segundo o mandatário, o Corinthians cumpriu o protocolo da FPF confinando seus jogadores e comissão técnica desde a retomada do torneio, ao contrário do Palmeiras, que liberou seus atletas após cada partida realizada no período. O Verdão, por sua vez, alega que faz testes constantemente para diminuir ao máximo os riscos de contágio do elenco durante a competição paulista.
- Hoje (quinta-feira) nós realizamos nossos exames periódicos, apesar de o time estar concentrado desde o início do retorno do Campeonato Paulista, nós temos dentro do nosso protocolo a realização semanal de exames e isso foi realizado para que a gente possa ter um controle melhor e maior segurança possível dos nossos atletas e dos membros da comissão para desempenhar o jogo da forma mais segura - afirmou o Dr. Ivan Grava à Corinthians TV.
Após os resultados dos exames RT-PCR, os jogadores que foram diagnosticados com a Covid-19 serão afastados e não participarão do segundo jogo da decisão do Paulistão-2020, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, que terá a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Se o empate por qualquer placar for repetido, o título será decido nas cobranças de pênalti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados