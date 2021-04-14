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Eleito melhor em campo, Casemiro comemora classificação do Real Madrid na Champions: 'Jogamos para vencer'

Volante brasileiro do Real Madrid falou à imprensa após classificação no empate por 0 a 0 contra o Liverpool...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 18:50
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Real Madrid eliminou o Liverpool da Champions League nesta quarta-feira. Após vitória espanhola por 3 a 1 na ida, o 0 a 0 na Inglaterra classificou a equipe merengue para as semifinais. Eleito o melhor em campo, o volante Casemiro falou à imprensa após o jogo.
Veja o mata-mata da Champions- Sabíamos que tínhamos a vantagem da primeira mão, mas jogamos para ganhar. Eles jogaram com muita intensidade, têm uma grande equipe e um grande treinador, mas trabalhamos muito. Nós não descansamos sobre nossos louros, e foi isso que acabou decidindo - disse Casemiro.
O jogador do Real Madrid também falou sobre a dificuldade da partida, e como o time passou de fase.
- Sabíamos que seria difícil por causa do lado que eles estão. É tão difícil jogar aqui, mas a rotina e o esforço dos jogadores foram fantásticos. Hoje todo mundo fez sua parte - concluiu.
O Liverpool enfrenta o Leeds United às 16h (de Brasília) desta segunda-feira. O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Getafe às 16h (de Brasília) de domingo.

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