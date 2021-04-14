Eleito melhor em campo, Casemiro comemora classificação do Real Madrid na Champions: 'Jogamos para vencer'

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O Real Madrid eliminou o Liverpool da Champions League nesta quarta-feira. Após vitória espanhola por 3 a 1 na ida, o 0 a 0 na Inglaterra classificou a equipe merengue para as semifinais. Eleito o melhor em campo, o volante Casemiro falou à imprensa após o jogo.

Veja o mata-mata da Champions- Sabíamos que tínhamos a vantagem da primeira mão, mas jogamos para ganhar. Eles jogaram com muita intensidade, têm uma grande equipe e um grande treinador, mas trabalhamos muito. Nós não descansamos sobre nossos louros, e foi isso que acabou decidindo - disse Casemiro.

O jogador do Real Madrid também falou sobre a dificuldade da partida, e como o time passou de fase.

- Sabíamos que seria difícil por causa do lado que eles estão. É tão difícil jogar aqui, mas a rotina e o esforço dos jogadores foram fantásticos. Hoje todo mundo fez sua parte - concluiu.