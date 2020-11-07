futebol

Eleição que ocorre no Vasco tem momento de confusão e agressão física

Grande benemérito Luís Manuel Fernandes diz que levou um soco de fiscal de chapa...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 13:51
Crédito: Luiz Portilho
A tranquilidade que pairava neste sábado sobre São Januário durante a eleição presidencial do Vasco acabou. Grande benemérito do clube, Luís Manuel Fernandes acusa Rodrigo Stockler, fiscal da chapa Sempre Vasco, de agressão.A confusão aconteceu por volta das 13h30, no ginásio de São Januário, onde ocorre a votação.
- Ele me deu um soco e eu cai para trás - disse Luís Fernandes antes de seguir para a 17ª Delegacia de Polícia Cívil, para onde seguranças do clube levaram Rodrigo.
Após o entrevero, o clima voltou a normalidade no ginásio de São Januário.
Tentativa de suspensão
O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faués Cherene Jassus, o Mussa, acionou o Judiciário, pouco antes do início da votação presencial para presidente neste sábado, para suspendê-la novamente. O dirigente fez um pedido de reconsideração ao desembargador Camilo Ribeiro Rulière, relator da decisão que, na sexta-feira, determinou a realização do pleito. A informação é do site "Esporte News Mundo" e foi confirmada pelo LANCE!.

