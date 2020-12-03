Eleição do Vasco: Mussa retira pedido e julgamento ocorrerá no dia 17 de dezembro

Crédito: Luiz Portilho

Nova reviravolta nos bastidores do Vasco. Nesta quinta-feira, o presidente da Assembléia Geral do clube, Faués Mussa, retirou um pedido que, por consequência, adiaria o julgamento da validade da eleição do dia 7 de novembro. Deste modo, o colegiado da Primeira Câmara Cível vai apreciar a pauta no dia 17 deste mês, conforme anteriormente marcado. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge".O pedido de Mussa era pela participação de advogados das partes envolvidas no julgamento, que será por teleconferência. Agora, conforme antes previsto, os representantes apenas assistirão aos votos dos magistrados.

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A mudança em 24 horas se deu por uma questão estratégica. O dirigente vascaíno se expôs, mas poderia, desta forma, avaliar como outras partes envolvidas reagiriam. Diante da não concordância dos demais envolvidos - e da pressão pelo adiamento para o ano que vem -, Mussa reconsiderou.