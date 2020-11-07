Eleição do Vasco é oficialmente suspensa após nova decisão do STJ

Crédito: Reprodução/Twitter Vasco

Uma nova decisão da justiça (STJ) decidiu suspender a eleição do Vasco. O pleito acontece com a presença dos sócios em São Januário desde 9h45 deste sábado. Com isso, volta a valer as vantagens marcadas para o dia 14 de novembro, de forma online.

A disputa começou de forma tranquila, mas os ânimos ficaram exaltados a medida em que as horas se passaram e as ruas do entorno do estádio foram tomadas por vascaínos. Com enormes filas, houve momentos de confusão na parte de dentro de São Januário.