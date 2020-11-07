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Eleição do Vasco é oficialmente suspensa após nova decisão do STJ

Pleito acontece em São Januário desde 9h45 deste sábado e seria encerrado às 22h. Com isso, volta a valer as vantagens marcadas para o dia 14 de novembro, de forma online...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 19:59

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 19:59

Crédito: Reprodução/Twitter Vasco
Uma nova decisão da justiça (STJ) decidiu suspender a eleição do Vasco. O pleito acontece com a presença dos sócios em São Januário desde 9h45 deste sábado. Com isso, volta a valer as vantagens marcadas para o dia 14 de novembro, de forma online.
A disputa começou de forma tranquila, mas os ânimos ficaram exaltados a medida em que as horas se passaram e as ruas do entorno do estádio foram tomadas por vascaínos. Com enormes filas, houve momentos de confusão na parte de dentro de São Januário.
Mais informações dentro de instantes

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