Eleição do Vasco: Cármem Lúcia nega pedido de Leven para seguimento de recurso no STF

Derrota de Luiz Roberto Leven Siano. A ação do candidato mais votado na eleição do Vasco de sábado passado foi rejeitado pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármem Lúcia. No jargão jurídico, o recurso teve "seguimento negado".Leven Siano também tem duas ações no Superior Tribunal de Justiça (STJ: um pedido de reconsideração e um mandado de segurança. Ambos visam a anulação de decisão que suspendeu o pleito do último sábado - mas a Mesa Diretora entendeu de forma diferente e prosseguiu o rito. Leven foi o mais votado, na ocasião.