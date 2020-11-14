Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eleição do Vasco: Cármem Lúcia nega pedido de Leven para seguimento de recurso no STF
futebol

Eleição do Vasco: Cármem Lúcia nega pedido de Leven para seguimento de recurso no STF

Ministra da Suprema Corte brasileira não acolheu o pedido do candidato mais votado no pleito do últimos sábado, mas que buscava a confirmação da validade do evento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 21:33

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 21:33

Crédito: Leven Siano foi o candidato mais votado na eleição de sábado passado, em São Januário (Felippe Rocha/Lancepress!
Derrota de Luiz Roberto Leven Siano. A ação do candidato mais votado na eleição do Vasco de sábado passado foi rejeitado pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármem Lúcia. No jargão jurídico, o recurso teve "seguimento negado".Leven Siano também tem duas ações no Superior Tribunal de Justiça (STJ: um pedido de reconsideração e um mandado de segurança. Ambos visam a anulação de decisão que suspendeu o pleito do último sábado - mas a Mesa Diretora entendeu de forma diferente e prosseguiu o rito. Leven foi o mais votado, na ocasião.
Contudo, até segunda ordem, a eleição do Vasco (adiada em uma semana pela decisão do STJ) está marcada para ter início as 9h deste sábado. Quem quiser votar pessoalmente poderá ir à sede do Calabouço, mas também é possível votar pela internet. Como Leven, Alexandre Campello e Sérgio Frias retiraram candidatura, os concorrentes são Jorge Salgado e Júlio Brant.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados