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Ele voltou! Aos 40 anos, Nenê é oficializado pelo Vasco para comandar a reação rumo à elite

Após rescisão com o Fluminense, meia-atacante de 40 anos volta ao Cruz-Maltino para liderar um time que precisa de uma arrancada histórica para voltar à Série A...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 20:08
Crédito: Divulgação / Vasco
Agora é oficial. Um dos maiores nomes recentes do clube, Nenê está de volta ao Vasco. O meia-atacante foi anunciado na noite desta terça-feira após assinar a rescisão e se despedir do Fluminense. O retorno ao Cruz-Maltino acontece após três anos e oito meses, e o contrato assinado vai até o final do ano que vem.
Confira a classificação da Série BNa primeira passagem pelo Vasco, Nenê fez 132 jogos e 44 gols. Ele havia chegado a São Januário em meados de 2015 e partiu no início de 2018. Em comum entre as duas chegadas está a necessidade de ser o salvador. Seis anos atrás, o time estava na briga para não ser rebaixado. Hoje, tenta subir.
Confira a nota oficial do clube.
Quarto maior artilheiro do Vasco da Gama no Século 21, o meio-campo Nenê acertou nesta terça-feira (14/09) seu retorno ao Gigante da Colina. O experiente jogador de 40 anos chega ao Cruzmaltino com contrato válido até o final da próxima temporada e ainda nesta semana se junta ao grupo comandado pelo técnico Fernando Diniz para a disputa do Campeonato Brasileiro.
Natural de Jundiaí (SP), Anderson Luiz de Carvalho iniciou sua trajetória no Paulista e passou por Palmeiras e Santos antes de se transferir para a Europa. Em solo europeu, Nenê jogou na Espanha (Mallorca, Alavés, Celta de Vigo e Espanyol), na França (Mônaco e PSG) e Inglaterra (West Ham).
No exterior, o experiente meio-campista também defendeu as cores do Al Gharafa, do Catar. Nenê retornou ao futebol brasileiro em 2015 para atuar justamente no Vasco da Gama, onde permaneceu até o início de 2018. Antes de acertar o retorno ao Gigante da Colina, o novo reforço vascaíno jogou no São Paulo e no Fluminense.
A primeira passagem pelo Vasco da Gama
Entre as temporadas de 2015 e 2018, Nenê disputou 132 partidas pelo Almirante, marcando 44 gols e dando 33 assistências. O meio-campista conquistou três títulos: Taça Guanabara 2016, Carioca 2016 e Taça Rio 2017. Em 2017, liderou a equipe cruzmaltina que conquistou uma vaga para a Conmebol Libertadores de 2018.
Nenê é o quarto maior artilheiro do Vasco no século XXI, ficando atrás de Romário (131), Élton (52) e Leandro Amaral (51). Na década, contando a partir de 01 de janeiro de 2010, Nenê é o líder em assistências no Gigante da Colina, tendo 33, o mesmo número de Eder Luis.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇONome completo: Anderson Luiz de CarvalhoApelido: NenêData de nascimento: 19/07/1981 (40 anos)Local de nascimento: Jundiaí (SP)Altura: 1,81mPosição: Meio-campo
Clubes: Paulista, Palmeiras, Santos, Mallorca, Alavés, Celta, Monaco, Espanyol, Paris Saint-Germain, Al Gharafa, West Ham, Vasco da Gama, São Paulo, Fluminense e Vasco da Gama."

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