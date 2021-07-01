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Ele está de volta! Após empréstimo ao Catar, Dudu se reapresenta ao Palmeiras; confira

Atacante ainda não pode entrar em campo pelo Verdão, mas já treina nas instalações da Academia de Futebol...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 16:20
Crédito: Dudu em retorno ao Palmeiras depois de empréstimo ao Al-Duhail (Cesar Greco/Palmeiras
Ídolo da torcida do Palmeiras e principal jogador do clube nos últimos anos, o atacante Dudu está de volta. Após uma temporada atuando pelo Al-Duhail, do Catar, o jogador retorna de empréstimo e já inicia os trabalhos como jogador do Verdão.
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Apesar de não poder entrar em campo, o atleta já trabalha nas instalações do clube e se encontrou com os companheiros. A reestreia do ponta só deve ocorrer em agosto, após a reabertura da janela internacional de transferências, mas o Alviverde busca uma liberação prévia com a FIFA, conforme noticiou o Globo Esporte.
Na manhã desta quinta-feira (1), Dudu realizou apenas atividades de preparação física na parte interna do centro de excelência do Palmeiras e depois no gramado. Além dele, o zagueiro Pedrão, que estava no Nacional de Portugal, também se reapresentou ao Alviverde e participou dos mesmos exercícios.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante mandou um recado para a torcida palestrina em seu retorno, agradecendo o apoio dos torcedores e afirmando sua felicidade em voltar ao clube.
- Fala, Família Palmeiras. Passando para agradecer todo o carinho que vocês têm por mim. Estou muito feliz em voltar para o Palmeiras, a minha casa. Espero que esse retorno possa ser ainda mais de conquistas e alegrias para mim e para toda a torcida do Palmeiras. Um abraço e conto com vocês nesse ano! - declarou.
Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e se tornou ídolo da torcida. Atuando em mais de 300 jogos com a camisa alviverde, o jogador conquistou, como protagonista, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de fazer parte, no início de 2020, do elenco campeão da Tríplice Coroa.
Confira como foi a volta do atacante Dudu ao Palmeiras

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