'El Pitbull', volante Rodrigo Fernández é apresentado pelo Santos

O volante uruguaio Rodrigo Fernández foi apresentado pelo Santos no início da tarde desta quinta-feira e falou sobre a adaptação ao futebol brasileiro. O novo reforço pertence ao Guaraní-PAR e chega por empréstimo até o final de dezembro, com valor de compra fixado.- Eu me considero um jogador muito agressivo, gosto muito de marcar e ter agressividade em campo. Creio que posso ajudar com minha agressividade. Fazer o melhor que posso para ajudar o time. Muito melhor aqui. A bola corre mais rápido, os jogadores são mais técnicos. Estou a poucos dias aqui, estou me acostumando ao ritmo de jogo. Estou feliz - ressaltou.

Com o apelido de "El Pitbull", Fernández falou sobre a quantidade de cartões amarelos que recebe e o cuidado na marcação.- Estou adaptando. Sou muito agressivo e às vezes muitos cartões amarelos são por cortas jogadas que depois podem terminar em gol. Por isso tenho muitos cartões. As jogadas, ou jogadores que são extremos vou ter que cortar e se tenho que tomar um cartão por isso vou fazer para beneficiar a equipe.

Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández tem 26 anos e foi revelado nas categorias da base do Danúbio, tendo sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Três anos depois, após boas temporadas, o meia foi emprestado ao Guaraní-PAR. E lá ficou. Pelo Tigre, conquistou a Copa Paraguay 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades, marcando seis gols e dando três assistências.