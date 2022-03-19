El Clásico: Relembre como foi o último duelo entre Real Madrid e Barcelona

Real Madrid e Barcelona voltam a se enfrentar neste domingo em um dos maiores clássicos do futebol mundial. No último duelo entre os rivais, os merengues levaram a melhor e venceram por 3 a 2. A partida foi disputada em janeiro deste ano, na Arábia Saudita, e foi válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O LANCE! relembra os destaques do último ‘El Clásico’.> Confira a tabela da La Liga

As equipes protagonizaram uma grande partida no Estádio Rei Fahd. O Real Madrid chegou a ficar duas vezes na frente do placar, mas sofreu os dois empates pelo Barcelona e só confirmou a vitória na prorrogação. Os gols da partida foram marcados por Vinícius Júnior, Benzema e Valverde, pelos merengues, e por Luuk de Jong e Ansu Fati, pela equipe blaugrana.

O destaque da partida foi o brasileiro Vinícius Júnior, que firmou um grande duelo no corredor com Daniel Alves. O atacante foi o responsável por abrir o placar após um belo chute de pé esquerdo com assistência de Benzema. Além disso, foi fundamental na jogada do gol que deu a classificação à equipe.

Nessa época, Vinícius Júnior e Benzema já se apresentavam como as principais peças do Real Madrid. Após a partida pela Supercopa da Espanha, a dupla somava 38 gols pelo clube na temporada. Hoje, eles já contam com 49 gols.

O clássico marcou a estreia de Ferrán Torres com a camisa do Barcelona. O jogador chegou do Manchester City mas não passou uma impressão positiva em seu primeiro jogo. Ele pouco apareceu em campo, levou um cartão amarelo na etapa inicial e foi substituído no segundo tempo.

> Real Madrid x Chelsea e mais. Veja os confrontos definidos das quartas de final da Champions League

Vale destacar que foi nessa época que o trabalho de Xavi começou a dar indícios de que iria encaixar. Apesar da eliminação para o Athletic Bilbao na Copa do Rei no jogo seguinte, foi após isso que o Barcelona engatou na sequência invicta que se encontra atualmente. São 11 partidas, com oito vitórias e três empates.

Neste domingo, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela 30ª rodada da La Liga. O duelo está marcado para acontecer às 17h, no Santiago Bernabéu.