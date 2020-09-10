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Egídio cita 'bobeira' em gols sofridos pelo Flu e pede: 'Levantar a cabeça'

Lateral falou na saída de campo após a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileirão...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:04

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:04
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
O Fluminense pagou caro pelo jogo ruim e saiu derrotado do clássico com o Flamengo, por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.Para o lateral-esquerdo Egídio, a culpa do resultado ruim é dos gols sofridos em "bobeiras" ainda na primeira etapa, quando o Rubro-Negro foi muito superior ao Tricolor.
- Nós sabemos que eles começam muito intenso, buscando, marcando em cima. Infelizmente tomamos dois gols em duas bobeiras, voltamos melhores no segundo tempo, mais intensos, agredimos eles e ma pena que fizemos o gol tarde demais. Agora é recuperar para trabalhar, levantar a cabeça e seguir em frente - afirmou o lateral na saída de campo.
Na próxima rodada, o Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã. A partida será no domingo. O time de Odair Hellmann chegou a três jogos sem vitória, com um empate e duas derrotas.

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