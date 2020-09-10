Egídio cita 'bobeira' em gols sofridos pelo Flu e pede: 'Levantar a cabeça'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

O Fluminense pagou caro pelo jogo ruim e saiu derrotado do clássico com o Flamengo, por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.Para o lateral-esquerdo Egídio, a culpa do resultado ruim é dos gols sofridos em "bobeiras" ainda na primeira etapa, quando o Rubro-Negro foi muito superior ao Tricolor.

- Nós sabemos que eles começam muito intenso, buscando, marcando em cima. Infelizmente tomamos dois gols em duas bobeiras, voltamos melhores no segundo tempo, mais intensos, agredimos eles e ma pena que fizemos o gol tarde demais. Agora é recuperar para trabalhar, levantar a cabeça e seguir em frente - afirmou o lateral na saída de campo.