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Eficiente e goleador: Germán Cano iguala número de gols de Nenê pelo Vasco em 2016

Argentino tem mais da metade dos gols feitos pelo Gigante da Colina na temporada. Ao balançar as redes contra o Fluminense, o atacante alcançou a marca de 21 gols no ano...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 09:11

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:11

Crédito: Números de Cano impressionam, já que o Vasco tem dificuldades na criação (Rafael Ribeiro / Vasco
O final de ano do Vasco segue conturbado. Dentro de campo, a equipe não vence há 5 jogos no Brasileirão, não consegue sair do Z4 e foi eliminada da Copa Sul-Americana. Fora dele, uma guerra política e a eleição para presidente tendo que ser decidida na justiça. Porém, a situação poderia ser ainda pior se não fossem os gols do argentino Germán Cano.
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Apesar do futebol ser um jogo coletivo, o Cruz-Maltino é totalmente dependente do seu artilheiro. Com números impressionantes, mesmo com um time que tem sérias dificuldades na criação das jogadas, o atacante é o mais eficiente do Brasil e fez mais da metade dos gols do clube no ano. Com 21 dos 41 gols feitos pelo Vasco em 2020, Cano não só caiu nas graças da torcida, como tornou-se peça fundamental no time.
Ao estufar as redes diante do Fluminense, no domingo, o argentino igualou a marca de Nenê, que também fez 21 gols com a camisa do Gigante da Colina na temporada 2016. No entanto, ainda restam dois meses e quatorze partidas a serem disputadas no Brasileirão. E o camisa 14 tem plenas condições de alcançar Alecsandro, que marcou 26 em 2012 e ser o maior artilheiro do Vasco na década.
A discrepância entre os resultados da equipe sem o argentino em campo impressionam. Os vice artilheiros do time no ano têm apenas 4 gols: o atacante Ribamar e o volante Fellipe Bastos. E a diferença não é só nos números, como na atuação dos comandados de Sá Pinto. Na derrota para o Defensa y Justicia, o camisa 9 perdeu pelo menos 4 oportunidades de balançar a meta do arqueiro adversário.
Na atual temporada, ao mesmo tempo em que o Vasco tem o seu pior ataque da história, de acordo com os números do 'Blog do Garone', Cano está na disputa para ser o artilheiro do Brasil no ano. O retrospecto expressivo em uma equipe que pouco cria chances de gol e carece de criatividade ofensiva fazem com que o argentino seja um dos grandes destaques do campeonato. mesmo no Z4.
Uma das principais dificuldades de Sá Pinto tem sido fazer com que a equipe consiga produzir mais, não ficado dependente apenas de seu centroavante. Porém, em campo, o time é limitado e abusa das jogadas aéreas e bolas longas na criação das jogadas de perigo. Sem uma bola mais trabalhada, com passes verticais e atletas mais próximos um dos outros, o Cruz-Maltino fica refém de determinado estilo de jogo.
- Acho que o Cano tem uma grande importância na nossa equipe. Tem sido um jogador que tem feito gols e não é justo responsabilizá-lo por isso. Hoje ficou claro, tivemos mais arremates, mais oportunidades. Não estamos a finalizar as oportunidades que criamos. Pressionamos, jogamos sem bola e a equipe foi recompensada. Mas não nos interessava esse resultado. Temos que ser mais eficazes, nosso primeiro objetivo - disse Sá Pinto, e acrescentou.
- Precisamos ganhar porque as vitórias trazem confiança. Um adversário que chega lá uma vez ou outra, tem os detalhes... não é justo com o Cano. Reagimos essa semana. O Vasco jogou melhor, não queremos vitórias morais. Não podemos depender só do Cano. Acredito que tenha vontade e qualidade - finalizou.
Confira os artilheiros do Vasco por ano nesta década
2011 – Bernardo – 18 gols2012 – Alecsandro – 26 gols2013 – André – 12 gols2014 – Douglas e Edmílson – 14 gols2015 - Rafael Silva - 10 gols2016 - Nenê - 21 gols2017 - Nenê - 11 gols2018 - Yago Pikachu - 17 gols2019 - Yago Pikachu e Marrony - 9 gols2020 - Germán Cano - 21 anos

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