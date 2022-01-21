Eduardo Oliveira deixa o comando do time sub-20 do Fluminense após proposta do Cuiabá

O Fluminense tem uma baixa importante na base. O técnico Eduardo Oliveira deixou o comando do time Sub-20 após pedir desligamento nesta sexta-feira. Ele recebeu uma proposta para comandar o time profissional do Cuiabá e foi liberado pelo Tricolor. Guilherme Torres, que estava à frente do Sub-17, assumirá a categoria.O treinador deixa o Tricolor depois da queda nas oitavas de final na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em derrota para o Santos. Eduardo Oliveira chegou ao Flu em 2017 como coordenador metodológico da base. Ele assumiu a equipe Sub-17 em maio de 2018, conquistando a Copa do Paraguai e dois estaduais da categoria.