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Eduardo Oliveira deixa o comando do time sub-20 do Fluminense após proposta do Cuiabá

Guilherme Torres, que estava à frente do Sub-17, assumirá o comando da categoria; time foi eliminado nas oitavas de final da Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 12:45

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:45

O Fluminense tem uma baixa importante na base. O técnico Eduardo Oliveira deixou o comando do time Sub-20 após pedir desligamento nesta sexta-feira. Ele recebeu uma proposta para comandar o time profissional do Cuiabá e foi liberado pelo Tricolor. Guilherme Torres, que estava à frente do Sub-17, assumirá a categoria.O treinador deixa o Tricolor depois da queda nas oitavas de final na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em derrota para o Santos. Eduardo Oliveira chegou ao Flu em 2017 como coordenador metodológico da base. Ele assumiu a equipe Sub-17 em maio de 2018, conquistando a Copa do Paraguai e dois estaduais da categoria.
A história no Sub-20 começou após a Copa RS de 2019. Em 2021, conquistou o Carioca da categoria. Em nota, o Flu agradeceu o treinador " pelo desempenho, dedicação e carinho pela instituição e deseja sucesso na sequência de sua carreira".
Crédito: EduardoOliveiradeixaocomandodoFluminenseSub-20apósreceberproposta(Foto:MailsonSantana/FFC

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