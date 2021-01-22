Eduardo Freeland é oficializado como diretor de futebol do Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

A diretoria do Botafogo oficializou na noite desta quinta-feira um dos nomes para seu projeto de reestruturação do seu departamento de futebol. Caberá a Eduardo Freeland a missão de ser o diretor de futebol do Alvinegro.

Freeland, que desembarca para sua quarta passagem no Botafogo, não escondeu seu desejo de consolidar o plano de modernizar o clube.

- É com grande satisfação que aceito o desafio de exercer o cargo de Diretor de Futebol do Botafogo. Chego com muita vontade de trabalhar nesse projeto de modernização do Clube que me foi apresentado pelo Presidente Durcesio Mello - e em seguida, frisou a ligação com o Alvinegro:

- Minha motivação é enorme por retornar a essa instituição de tanta história e com a qual sou bastante identificado - completou.

O mandatário Durcesio Mello, exaltou o empenho com o qual Eduardo Freeland chega ao Alvinegro.

- O (Eduardo) Freeland é um profissional de altíssimo nível e que chega para comandar a reestruturação e o planejamento do Departamento de Futebol. Vem com muita determinação para atuar na reconstrução do Botafogo - afirmou.

No Alvinegro, Freeland contabilizou a conquista do título do Brasileiro Sub-20 em 2016 e deixou como legado a reestruturação da base. No clube, foi técnico de categorias iniciantes, coordenador técnico, gerente técnico e assumiu posteriormente o cargo de gerente geral.