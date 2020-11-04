Eduardo Coudet fala sobre o seu futuro no Internacional

O futuro de Eduardo Coudet é incerto. Contratado no começo do ano, o argentino, apesar da excelente campanha elo Colorado, não sabe se irá continuar em 2021, pois o clube terá um processo eleitoral nas próximas semanas.Questionado sobre a sua continuidade na coletiva de imprensa, o argentino não fez rodeios e disse que não depende apenas de si.

‘Lógico que há uma influência política pelo que terá o clube no final do ano. Nenhum de nós sabe se seguirá aqui. Terá outra autoridade. É um clima distinto. Eu falei com o presidente outro dia. O mais conveniente é que chegassem os quatro candidatos, tivessem um acordo para reforçar o grupo e ajustar neste período final. Mas não sei se é possível. Não sou eu quem pode definir’, afirmou na coletiva.