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Eduardo Coudet fala sobre o seu futuro no Internacional

Eleição presidencial no Colorado acontece em novembro e o argentino não sabe se vai continuar...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 17:40

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:40

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O futuro de Eduardo Coudet é incerto. Contratado no começo do ano, o argentino, apesar da excelente campanha elo Colorado, não sabe se irá continuar em 2021, pois o clube terá um processo eleitoral nas próximas semanas.Questionado sobre a sua continuidade na coletiva de imprensa, o argentino não fez rodeios e disse que não depende apenas de si.
‘Lógico que há uma influência política pelo que terá o clube no final do ano. Nenhum de nós sabe se seguirá aqui. Terá outra autoridade. É um clima distinto. Eu falei com o presidente outro dia. O mais conveniente é que chegassem os quatro candidatos, tivessem um acordo para reforçar o grupo e ajustar neste período final. Mas não sei se é possível. Não sou eu quem pode definir’, afirmou na coletiva.
Candidatos
Na eleição marcada para o final de novembro, Guinther Spohde, Alessandro Barcellos, José Aquino Flores de Camargo e Cristiano brigam para assumir a presidência do Internacional.

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