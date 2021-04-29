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Eduardo Brock faz balanço positivo de seu início no Cruzeiro e projeta semifinais do Campeonato Mineiro

O zagueiro faz o balanço dos primeiros tempos no time celeste antes do duelo contra o América-MG pelo Estadual...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 19:22
Crédito: Brock chegou ao Cruzeiro este ano e fica na Raposa até maio de 2022-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Há dois meses no Cruzeiro, o zagueiro Eduardo Brock fez um balanço favorável de seu início no clube. O jogador chegou à Raposa vindo do Ceará e nas cinco partidas em que atuou, o time mineiro venceu três e se classificou no jogo que empatou, pela Copa do Brasil. O gaúcho falou sobre o princípio de sua trajetória em Minas Gerais. -Defender o Cruzeiro é razão de orgulho para qualquer atleta. Cheguei extremamente motivado pelo desafio e assim sigo me sentindo. Tenho certeza que marcarei meu nome aqui e contribuirei para que a equipe atinja seus objetivos-declarou. Semifinalista do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta no próximo sábado o América-MG pela competição. Além de estrear dia 28 de Maio na Série B, Brock e seus companheiros também levaram o clube à terceira fase da Copa do Brasil. O defensor se mostra confiante em relação às três competições. -Conquistar o estadual é obviamente importante pela tradição, mas também para dar moral para a sequência da temporada. As disputas nacionais são fundamentais e terão dedicação máxima da nossa parte-concluiu.

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