Edu Dracena rasga elogios a Ricardo Goulart no Santos: 'Extrema qualidade'

O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, falou pela primeira vez sobre a contratação do atacante Ricardo Goulart. O jogador assume a famosa camisa 10 do Santos, que um dia foi do ídolo máximo do futebol: o Rei Pelé. O vínculo com o Alvinegro Praiano até 31 de dezembro de 2023.- Tive oportunidade de jogar com ele. Sei do profissionalismo e do que envolve o pacote. É um profissional de extrema qualidade e um ser humano maravilhoso. Os jovens olham um atleta deste gabarito chegando cedo, fazendo complemento nos treinos. Ele nos ajudará bastante. Jogador ganha jogos, grupo ganha campeonato. Estamos fazendo um grupo forte junto com todos. Queremos montar um grupo coeso para que eles, juntos, cheguem ao objetivo - disse Dracena.

A última partida de Goulart foi em agosto. Na temporada, foram 13 jogos, com sete gols e uma assistência. Em 2020, foi emprestado ao Hebei e participou de 22 jogos com quatro bolas nas redes e cinco assistência. Foi considerado um dos melhores jogadores da Superliga Chinesa.Ricardo Goulart atuou como segundo atacante e de centroavante e, em algumas oportunidades, como ponta e meia. Na China, inclusive, ele é considerado um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos do país. Ao todo, conquistou três títulos do Campeonato Chinês, um da Liga dos Campeões da Ásia, um da Copa e três da Supercopa.

Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, os técnicos Marcelo Oliveira e Luiz Felipe Scolari destacaram a capacidade de finalização do novo camisa 10 do Santos.

- A principal características é a infiltração na área, como surpresa. Ele fez muitos gols assim. Se posiciona muito bem, tem uma capacidade grande de finalização. Ele dificilmente erra o gol quando tem oportunidade - afirmou arcelo Oliveira, que comandou Goulart no Cruzeiro.

- Ele trabalha muito bem a bola, muita qualidade técnica e é um finalizador exímio - afirmou Felipão.