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Edu Dracena aceita convite para ser o homem forte do futebol do Santos

Ex-zagueiro estava trabalhando como assessor técnico do Palmeiras, recebeu o convite no final de semana e decidiu voltar ao clube pelo qual conquistou a Libertadores de 2011...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 10:22
Crédito: Tom Dib/Lancepress!
Edu Dracena, ex-jogador do Santos e figura marcante na Vila Belmiro, aceitou o pedido do clube e vai ser o homem forte do futebol do Peixe. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria começou a se movimentar para evitar um rebaixamento inédito do Alvinegro. Dracena vai acompanhar o elenco todos os dias no CT Rei Pelé, nos jogos e apoiará o time com sua experiência e liderança. A informação foi publicada primeiramente pela ESPN.A princípio, o executivo de futebol André Mazzuco e o gerente de esportes Jorge Andrade continuam no Santos. O Peixe tem mais onze jogos pelo Brasileirão e precisa somar 16 pontos para tentar uma pontuação de corte para sair do risco do Z4. A equipe de Fábio Carille terá Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Chapecoense, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Flamengo e Cuiabá.Dracena chegou ao Santos em 2009 vindo do Fernerbahçe, da Turquia, sob desconfiança por conta de problemas físicos. Mas com bom futebol, logo ganhou a titularidade e a tarja de capitão da equipe. O zagueiro ficou no Peixe até o final de 2014 e foi um dos líderes do Santos nesses cinco anos em que atuou na Vila Belmiro. Além da Libertadores, venceu o Paulista três vezes, a Copa do Brasil e a Recopa. Com a camisa alvinegra fez 227 jogos e marcou 17 gols.

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