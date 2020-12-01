Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Edson comemora chance como titular do Bahia e foca em 'jogo do ano' pela Copa Sul-Americana
futebol

Edson comemora chance como titular do Bahia e foca em 'jogo do ano' pela Copa Sul-Americana

Volante pode começar entre os onze iniciais na partida desta terça-feira, contra o Unión Santa Fe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 09:54

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:54

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Titular na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edson quer aproveitar mais uma chance entre os titulares do Bahia. O jovem de 22 anos deve começar entres os onze iniciais de Mano Menezes no confronto desta terça-feira, diante do Unión Santa Fe-ARG, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.Edson vê as chances como oportunidades para se firmar e ganhar sequência no Esquadrão de Aço. Nesta temporada, o volante atuou em 19 jogos com a camisa tricolor entre atuações pela equipe de aspirantes e principal.
'Estou procurando aproveitar as oportunidades que estou tendo para poder se firmar em um grande clube, como é o Bahia, mas sempre respeitando nossos companheiros. A gente está aqui para se ajudar, independentemente de ser para ter sequência ou jogar um jogo e outro não', disse o volante Edson em coletiva concedida na véspera do jogo.
De olho no confronto diante do Unión Santa Fe, o volante Edson classifica o duelo contra o clube argentino como um dos jogos mais importantes da temporada. Após a vitória na partida de ida por 1 a 0, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.
'A gente sabe que é uma partida fundamental na história do clube e uma das mais importantes, se não for a mais importante, do ano. Estamos focados e preparados para que a gente possa sair daqui com a classificação. Mata a mata, a gente sabe que não podemos errar e qualquer erro, podemos perder a vaga para as quartas. Tenho certeza que, se a gente fizer o que tem que ser feito, iremos sair de lá classificados', finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados