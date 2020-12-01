Edson comemora chance como titular do Bahia e foca em 'jogo do ano' pela Copa Sul-Americana

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Titular na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edson quer aproveitar mais uma chance entre os titulares do Bahia. O jovem de 22 anos deve começar entres os onze iniciais de Mano Menezes no confronto desta terça-feira, diante do Unión Santa Fe-ARG, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.Edson vê as chances como oportunidades para se firmar e ganhar sequência no Esquadrão de Aço. Nesta temporada, o volante atuou em 19 jogos com a camisa tricolor entre atuações pela equipe de aspirantes e principal.

'Estou procurando aproveitar as oportunidades que estou tendo para poder se firmar em um grande clube, como é o Bahia, mas sempre respeitando nossos companheiros. A gente está aqui para se ajudar, independentemente de ser para ter sequência ou jogar um jogo e outro não', disse o volante Edson em coletiva concedida na véspera do jogo.

De olho no confronto diante do Unión Santa Fe, o volante Edson classifica o duelo contra o clube argentino como um dos jogos mais importantes da temporada. Após a vitória na partida de ida por 1 a 0, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.