Edson comemora chance como titular do Bahia e foca em 'jogo do ano' pela Copa Sul-Americana

Titular na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edson quer aproveitar mais uma chance entre os titulares do Bahia. O jovem de 22 anos deve começar entres os onze iniciais de Mano Menezes no confronto desta terça-feira, diante do Unión Santa Fe-ARG, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.Edson vê as chances como oportunidades para se firmar e ganhar sequência no Esquadrão de Aço. Nesta temporada, o volante atuou em 19 jogos com a camisa tricolor entre atuações pela equipe de aspirantes e principal.
'Estou procurando aproveitar as oportunidades que estou tendo para poder se firmar em um grande clube, como é o Bahia, mas sempre respeitando nossos companheiros. A gente está aqui para se ajudar, independentemente de ser para ter sequência ou jogar um jogo e outro não', disse o volante Edson em coletiva concedida na véspera do jogo.
De olho no confronto diante do Unión Santa Fe, o volante Edson classifica o duelo contra o clube argentino como um dos jogos mais importantes da temporada. Após a vitória na partida de ida por 1 a 0, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.
'A gente sabe que é uma partida fundamental na história do clube e uma das mais importantes, se não for a mais importante, do ano. Estamos focados e preparados para que a gente possa sair daqui com a classificação. Mata a mata, a gente sabe que não podemos errar e qualquer erro, podemos perder a vaga para as quartas. Tenho certeza que, se a gente fizer o que tem que ser feito, iremos sair de lá classificados', finalizou.