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Edimar valoriza desempenho do Vasco contra o Volta Redonda: 'Foi uma estreia excelente'

Lateral-esquerdo foi um dos sete estreantes do Cruz-Maltino no duelo contra o Volta Redonda. Aos 35 anos, ele é um dos jogadores mais experientes do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 18:47

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:47

O time do Vasco que começou a temporada com vitória sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira, teve sete estreantes no time inicial. Um deles é um dos mais experientes do elenco. E o lateral-esquerdo Edimar, de 35 anos, exaltou o primeiro jogo oficial do Cruz-Maltino em 2022.- Estreia é sempre difícil falar. Tivemos um período de treinos bem curto, pouco mais de 15 dias de trabalho e, em se tratando de um clube que está fazendo uma reformulação, com vários jogadores novos, diante de uma equipe que tem um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro, que teve mais tempo de trabalho... por esses fatores, acho que foi uma estreia excelente - analisou o defensor, que estava no Red Bull Bragantino.
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O time de São Januário fez três gols no primeiro tempo, um no segundo e sofreu um em cada etapa. Saldo positivo considerando que o início foi de pressão do time adversário.
- Foi surpreendente a maneira que encaramos o jogo. A maneira como nossas linhas funcionaram, tanto na parte defensiva como ofensiva. Foi uma estreia muito boa, que nos dá confiança. Total garantia de que podemos fazer um campeonato muito bom - ressaltou, antes de completar:
- Vale ressaltar o apoio da torcida que nos incentivou do início ao fim. Esperamos manter esse bom nível para as demais competições ao longo do ano - pregou Edimar.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: EdimartemcontratocomoVascoatéofimdestatemporada(Foto:GuilhermePannain/AssessoriaP2

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