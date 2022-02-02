Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Éder Militão entra na mira de gigante da Premier League

Zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira é alvo de desejo de Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, para a próxima temporada. Atleta tem contrato até 2025...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:32
Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, está na mira do Chelsea para a próxima temporada. Segundo o jornal "As", o brasileiro é um pedido do técnico Thomas Tuchel aos dirigentes do clube da Premier League, embora a operação seja complicada.Apesar de possuir um dos salários mais baixos do elenco, o defensor brasileiro tem contrato com a equipe merengue até 2025. No entanto, os ingleses devem sondar a situação de Militão com a equipe espanhola e buscar a contratação do atleta quando a temporada acabar.
> Veja a tabela da Premier League
O Chelsea tem a necessidade de reforçar o sistema defensivo, uma vez que Antonio Rudiger e Andreas Christensen possuem contratos até junho de 2022 e podem deixar o clube sem custos nos próximos meses. Caso ambos saiam, os Blues teriam apenas Thiago Silva no elenco que atua como titular.
Na última janela de transferências de verão da Europa, o Chelsea buscou a contratação de Koundé, do Sevilla. No entanto, a operação não progrediu devido aos valores cobrados pelo clube espanhol.
Crédito: ÉderMilitãoestánamiradoChelseaparaapróximatemporada(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados