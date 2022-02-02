Éder Militão entra na mira de gigante da Premier League

Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, está na mira do Chelsea para a próxima temporada. Segundo o jornal "As", o brasileiro é um pedido do técnico Thomas Tuchel aos dirigentes do clube da Premier League, embora a operação seja complicada.Apesar de possuir um dos salários mais baixos do elenco, o defensor brasileiro tem contrato com a equipe merengue até 2025. No entanto, os ingleses devem sondar a situação de Militão com a equipe espanhola e buscar a contratação do atleta quando a temporada acabar.