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Eder Militão e Casemiro marcam, e Real Madrid vence o Osasuna no Espanhol com brilho brasileiro

Time da capital espanhola pressiona o adversário, vê o goleiro fazer grandes defesas no primeiro tempo, mas brasileiros definem resultado na etapa final no Alfredo Di Stéfano...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 17:49
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Sonhando com o bicampeonato nacional, o Real Madrid recebeu o Osasuna neste sábado pelo Campeonato Espanhol e o time merengue venceu por 2 a 0, com dois gols brasileiros. Eder Militão e Casemiro balançaram as redes no Alfredo Di Stéfano e levaram os Blancos aos 74 pontos.
+ Veja a tabela da La LigaPRESSÃOJogando em casa e precisando da vitória para seguir sonhando com o título, o Real Madrid se lançou ao ataque desde o início da partida, mas parou na boa retranca do Osasuna. O goleiro Sergio Herrera fez boas defesas, incluindo numa cabeçada do brasileiro Eder Militão.
PERSISTÊNCIAA segunda etapa continuou no mesmo ritmo dos 45 minutos iniciais e o Real Madrid seguiu pressionando o Osasuna. O gol merengue saiu aos 30 minutos do segundo tempo, com Eder Militão. Se no primeiro tempo Herrera evitou, desta vez o arqueiro não pôde fazer nada depois de cabeçada do camisa 3.
SEM QUERER TAMBÉM VALEPoucos minutos depois do gol de Militão, outro brasileiro apareceu para balançar as redes. Depois de bela jogada de Benzema pelo meio, Casemiro recebeu do francês na entrada da área, tentou dominar, mas não teve o controle. O goleiro, porém, saiu em falso e a bola morreu no fundo do gol.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIA​O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, contra o Chelsea. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres. O Osasuna entra em campo no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, no País Basco.

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