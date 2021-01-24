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Edenílson sobre vitória no Gre-Nal: 'Representa muita coisa'

Volante foi o responsável por converter o pênalti que deu a vitória ao Colorado em cima do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 18:41

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 18:41

Crédito: Ricardo Duarte
Alívio para o Internacional. Depois de três anos, o Colorado enfim derrotou o Grêmio e de quebra abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com apenas seis rodadas em disputa.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Autor do gol, Edenílson não escondeu a sua felicidade pelo triunfo e falou sobre a responsabilidade que é derrotar o maior rival.
‘Acho que representa muita coisa. Temos passado nos últimos anos. Trabalhamos todos os dias. Estou há mais tempo e sei a responsabilidade que é. Fico muito feliz em contribuir. Esperamos coroar no final. Seguiremos trabalhando. Viramos um jogo que parecia perdido, mas não ganhamos nada ainda’, afirmou à Globo.
Com o placar no Beira-Rio, o Internacional chega aos 62 pontos, quatro a mais que o vice-líder São Paulo.

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