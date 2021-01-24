Edenílson sobre vitória no Gre-Nal: 'Representa muita coisa'

Crédito: Ricardo Duarte

Alívio para o Internacional. Depois de três anos, o Colorado enfim derrotou o Grêmio e de quebra abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com apenas seis rodadas em disputa.

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Autor do gol, Edenílson não escondeu a sua felicidade pelo triunfo e falou sobre a responsabilidade que é derrotar o maior rival.

‘Acho que representa muita coisa. Temos passado nos últimos anos. Trabalhamos todos os dias. Estou há mais tempo e sei a responsabilidade que é. Fico muito feliz em contribuir. Esperamos coroar no final. Seguiremos trabalhando. Viramos um jogo que parecia perdido, mas não ganhamos nada ainda’, afirmou à Globo.