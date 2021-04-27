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futebol

Edenilson promete Inter diferente contra o Deportivo Táchira

Após revés na estreia da Liberta, o Colorado precisa somar três pontos para aliviar a pressão...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 22:33

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 22:33
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Um dia antes de encarar o Deportivo Táchira, o volante Edenilson foi convocado para conceder entrevista coletiva e passar a visão do grupo para o duelo decisivo pela 2ª rodada da Libertadores.
No bate-papo, o meio-campista sabe que a postura do Colorado precisa ser diferente da estreia, quando foi superado pelo Always Ready.
‘Nossa ideia é sempre controlar os jogos. Na nossa estreia, a gente perdeu um pouco disso. Comandar todas as ações é o que vamos procurar desde o início. A gente sabe que é uma equipe perigosa, com dois extremas rápidos. Temos que fazer nosso jogo. Por estar em casa e ter estreado com derrota, temos que ir a todo o custo atrás da vitória’, declarou.
Vale lembrar, que após o Táchira, o Internacional faz outro jogo em casa no turno da fase de grupos contra o Olimpia.

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