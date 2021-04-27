Edenilson promete Inter diferente contra o Deportivo Táchira

Um dia antes de encarar o Deportivo Táchira, o volante Edenilson foi convocado para conceder entrevista coletiva e passar a visão do grupo para o duelo decisivo pela 2ª rodada da Libertadores.

‘Nossa ideia é sempre controlar os jogos. Na nossa estreia, a gente perdeu um pouco disso. Comandar todas as ações é o que vamos procurar desde o início. A gente sabe que é uma equipe perigosa, com dois extremas rápidos. Temos que fazer nosso jogo. Por estar em casa e ter estreado com derrota, temos que ir a todo o custo atrás da vitória’, declarou.