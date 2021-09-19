Edenílson assume a artilharia do Campeonato Brasileiro

Crédito: Edenílson é o cara do Internacional (Divulgação/Internacional

Foi suado, mas o Internacional derrotou o Fortaleza no Beira-Rio por 1 a 0 e agora está momentaneamente na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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O gol da vitória saiu nos acréscimos da etapa final com Edenílson, que se consolida cada vez mais como o grande nome da equipe.

Nos minutos finais do confronto, o camisa 8 recebeu passe de Yuri Alberto, deixou o zagueiro na saudade e bateu cruzado diante de Felipe Alves. A bola pegou no poste e morreu no fundo da rede.