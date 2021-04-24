'É um prazer representar a camisa do Vasco', diz Cano, após obter recorde de artilharia no século XXI do time

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O atacante Germán Cano esbanjou emoção ao falar sobre ter alcançado o posto de maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca após o Cruz-Maltino vencer por 3 a 1 o Resende com dois gols seus, o camisa 14, que chegou a 29 gols na equipe, falou.

- A sensação de ter chegado a este feito é muito emocionante. Vestir esta equipe que tem muitíssima história é um prazer. O Vasco dá muitas alegrias para a gente. Temos que deixar o Vasco no lugar no qual ele é merece, que é um trabalho difícil, mas seguramente vamos lutar - disse.

O argentino ultrapassou Petkovic, que balançou as redes 28 vezes com a camisa XXI. Cano apontou como se sente atuando pelo Cruz-Maltino.

- Sou agradecido à torcida por tanto carinho. Como eu disse, para mim é um prazer muito grande estar representando a camisa do Vasco! - e, em seguida, afirmou:

- Vou buscar meu trabalho com muita responsabilidade, muitos gols, trabalho, sacrifício - completou.