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'É um prazer representar a camisa do Vasco', diz Cano, após obter recorde de artilharia no século XXI do time

Atacante, que marcou dois gols no 3 a 1 sobre o Resende neste sábado, fala sobre o prazer de vestir a camisa do Cruz-Maltino: 'Sou muito agradecido à torcida'...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 18:37
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O atacante Germán Cano esbanjou emoção ao falar sobre ter alcançado o posto de maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca após o Cruz-Maltino vencer por 3 a 1 o Resende com dois gols seus, o camisa 14, que chegou a 29 gols na equipe, falou.
- A sensação de ter chegado a este feito é muito emocionante. Vestir esta equipe que tem muitíssima história é um prazer. O Vasco dá muitas alegrias para a gente. Temos que deixar o Vasco no lugar no qual ele é merece, que é um trabalho difícil, mas seguramente vamos lutar - disse.
O argentino ultrapassou Petkovic, que balançou as redes 28 vezes com a camisa XXI. Cano apontou como se sente atuando pelo Cruz-Maltino.
- Sou agradecido à torcida por tanto carinho. Como eu disse, para mim é um prazer muito grande estar representando a camisa do Vasco! - e, em seguida, afirmou:
- Vou buscar meu trabalho com muita responsabilidade, muitos gols, trabalho, sacrifício - completou.
O Vasco volta a campo no Estadual ainda para a disputa da Taça Rio. A equipe, na terceira fase da Copa do Brasil, encarará o Boavista.

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