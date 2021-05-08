'É um prazer muito grande representar a camisa do Vasco', diz Cano após marcar seu trigésimo gol

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Antes da bola rolar, o presidente Jorge Salgado homenageou Germán Cano por ter chegado ao vigésimo nono gol com a camisa do Vasco. Com o feito, ele atingiu a marca de maior artilheiro estrangeiro do clube no século XXI. ao ultrapassar Dejan Petkovic. Porém, noventa minutos depois, o argentino voltou a balançar as redes e marcou o gol da classificação do Cruz-Maltino para a final da Taça Rio.

> Confira a tabela do Campeonato CariocaCom isso, o jogador marcou o seu sexto gol na temporada e o trigésimo pelo Gigante da Colina. Na saída de campo, o argentino exaltou o clube carioca e disse estar muito feliz em chegar à uma final de campeonato. Vale lembrar que o atleta buscou retribuir o carinho da torcida e comemorar a marca alcançada com o leilão de três peças, que tem feito muito sucesso nas redes.

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– Muito feliz! É prazer muito grande representar a camisa do Vasco. Seguir neste caminho para pouco a pouco chegar ao objetivo. Todas as partidas são importantes para nós, chegamos a uma final e teremos que ganhar. Esta camisa vai para o Museu, vou guardar como uma recordação pessoal e espero que siga aumentando o leilão para ajudar os que mais necessitam.