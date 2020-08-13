E-Sports: Vasco fecha parceria para disputar campeonato de PES

Crédito: Divulgação/Vasco

Vasco entrou de vez no mundo dos e-Sports. Nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino anunciou uma parceria com a equipe Gigantes FC. O objetivo é participar do torneio de x11 (11 contra 11) de Pro Evotution Soccer (PES). A Konami, empresa dona da marca PES, é patrocinadora do Cruz-Maltino, e o torneio começa no dia 22 deste mês.Confira a nota publicada no site oficial do clube de São Januário.

"O Club de Regatas Vasco da Gama fechou uma inédita parceria com o Gigantes FC, time que irá oficialmente representar o Clube na modalidade x11 (11 contra 11) do PES, fabricante Konami, na plataforma Playstation 4.

O Gigantes FC tem três anos de trajetória e conta com um baita histórico: são 37 títulos nacionais e internacionais, entre eles a Libertadores da América. Além disse, tem, em suas fileiras, sete atletas convocados para a seleção brasileira.

A equipe tem média de 30 anos de idade, aliando juventude, experiência e tenacidade.

O primeiro torneio que o time de x11 do Vasco eSports irá jogar será o nacional da CBFDV, que começa dia 22 de agosto reunindo mais de 190 times.