E se você fosse Zé Ricardo: confira as opções do técnico do Vasco, posição por posição

Agora é certo. Os cinco reforços anunciado pelo Vasco após o Campeonato Carioca estão à disposição de Zé Ricardo para a sequência da temporada. O próximo jogo é neste sábado, e Carlos Palacios, muito provavelmente, será o único que não terá condição física de jogo. Regularizados todos estão. Mas e se fosse você o treinador do Cruz-Maltino e os reforços estivessem todos prontos: quem você escalaria?Confira as opções de atletas não lesionados para cada posição e, entre parênteses, o número de jogos de cada um no ano, pelo Vasco.
GOLEIROS: Thiago Rodrigues (15), Halls (1), Fintelman (0)
LATERAIS-DIREITOS: Weverton (13), Léo Matos (7), Gabriel Dias (0)
ZAGUEIROS: Quintero (7), Anderson Conceição (15), Eric Pimentel (0), Zé Vitor (1)
LATERAIS-ESQUERDOS: Edimar (15), Riquelme (5)
VOLANTES: Yuri Lara (7), Zé Gabriel (9), Juninho (15), Andrey (3)
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
MEIAS: Nene (13), Bruno Nazário (13), Isaque (6), Luiz Henrique (7), MT (2), Laranjeira (5), Palacios (0)
ATACANTES: Raniel (15), Gabriel Pec , Lucas Oliveira (1), Figueiredo , Zé Vitor (0), Erick (0), Sánchez (5), Vinícius (1), Getúlio (12)